Киев прибегает к прямо противоположным аргументам, чтобы не выполнять «Минск»

10.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Правительство президента Владимира Зеленского в лучших традициях Порошенко продолжает вести двойную риторику – о «зрадных» Минских соглашениях для внутреннего пользования и святом «Минске», который нарушает Россия, для международной арены.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский вовсю настаивает на этом Нормандском формате, при этом так никто и не знает, что хотят внести новое, может быть, в Минские соглашения.

Нам говорят, что не собираемся вообще выполнять целый ряд пунктов этих самых Минских соглашений, в том числе менять Конституцию, принимать особый статус и так далее. Тогда зачем собираться-то, смысл какой, если вы всё равно отказываетесь от этого?

Тут говорили, что звучит риторика разная из уст разных деятелей – в том-то и дело. У них со времён Порошенко, и сейчас это не изменилось, есть риторика для внутриукраинской публики насчёт того, что мы ничего не будем делать, а Минские соглашения – это «зрада зрадная», и есть риторика для международной арены: те же самые люди выходят на международные трибуны и заявляют, что Минские соглашения – это свято, давайте наказывать Россию за их невыполнение.

К сожалению, и это факт, вот эта риторика у новых уже людей не изменилась», – заявил Корнилов.