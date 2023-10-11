Киев приказал ликвидировать двух украинских агентов, проваливших теракт в России

Михаил Рябов.  
11.10.2023 09:44
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запорожье, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Два жителя Мелитополя 25 и 28 лет – противники присоединения региона к России – были завербованы по переписке в Telegram украинскими спецслужбами и согласились за вознаграждение заложить взрывчатку возле местной школы, где проходил референдум, а также у дома одной из работниц избиркома.

Однако оба теракта оказались неудачными для организаторов – никто из намеченных жертв не пострадал. Киев остался недоволен исполнителями, но дал им «шанс на исправление», для чего террористы должны были забрать еще одно взрывное устройство и заложить его в новом месте.

Два жителя Мелитополя 25 и 28 лет – противники присоединения региона к России –...

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Но бомба взорвалась в том самом помещении, откуда его должны были забрать диверсанты, – буквально за мгновение до их появления. Из чего они сами сделали вывод, что ГУР Украины попросту хотело их ликвидировать, чтобы «замести следы» предыдущего теракта.

В результате взрыва они, находясь возле тайника, получили легкие ранения и контузии. И привлекли внимание российских правоохранителей. При обыске в квартирах обнаружились следы взрывчатки.

Сейчас дело украинских террористов рассматривается в суде в Ростове-на-Дону, пишет газета «Коммерсант». Один из обвиняемых уже полностью признал свою вину.

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