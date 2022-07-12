Киев применит на Херсонщине крымский сценарий блокады – известный украинский спортсмен

12.07.2022  19:44 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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геноцид, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Воссоединившись с Россией, полуостров Крым перестал быть провинциальным регионом, каковым он был десятки лет, находясь в составе Украины.

Об этом на YouTube-канале киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил украинский спортсмен, коренной киевлянин Максим Шихалиев (в Сети известен как Тамир Шейх), не согласившийся с итогами госпереворота и переехавший в Крым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воссоединившись с Россией, полуостров Крым перестал быть провинциальным регионом, каковым он был десятки лет,...

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«Я попал как раз в этот момент (В Крым – ред.), когда были все эти блокады – водная, электрическая, продуктовая это тотальная была блокада.

Но это быстро решилось. Я видел все эти шаги поэтапно. Самое интересное для меня, как коренного киевлянина, было удивительно, что Крым был отсталым регионом в Украине, провинциальным, приехали, отдохнули и уехали, то сейчас это совсем другая обстановка.

С другой стороны, мы цены даже сравнили, то уровень жизни вырос. Хотя Крым был провинциальным регионом. По отношению к Херсону сейчас применяются такие же методы, как применялись по отношению к Крыму», – рассказал Шихалиев.

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