Киев признал, что украинскую свинину не пускают в Европу

Анатолий Лапин.  
18.07.2023 12:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 434
 
Дзен, Сельское хозяйство, Украина, Экономика


Украина практически полностью отказалась от импорта свинины и покрывает внутренний спрос за счет собственного производства.

Об этом в эфире интернет-канала «Укринформ» заявил замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина практически полностью отказалась от импорта свинины и покрывает внутренний спрос за счет собственного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам чиновника, проблема лишь в том, что украинскую свинину не хотят видеть на западных рынках, боясь, что она заразная.

«Если мы говорим о свиноводстве, то мы видим тут рост во время войны, потому что мы тут почти не импортируем, мы самодостаточные. Кормовая база основная – чисто зерновые, она дешевле стала, поэтому тут сейчас нужно, и мы работаем над экспортом.

Тут сложнее, потому что, к сожалению, у нас в последние годы фиксировались неодиночные случаи африканской чумы свиней. Нам нужно показать, что мы это побороли, стали свободной страной, потому что без этого экспортировать не удастся. А перспективы есть», – заявил Высоцкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть