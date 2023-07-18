Киев признал, что украинскую свинину не пускают в Европу

Украина практически полностью отказалась от импорта свинины и покрывает внутренний спрос за счет собственного производства.

Об этом в эфире интернет-канала «Укринформ» заявил замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, проблема лишь в том, что украинскую свинину не хотят видеть на западных рынках, боясь, что она заразная.

«Если мы говорим о свиноводстве, то мы видим тут рост во время войны, потому что мы тут почти не импортируем, мы самодостаточные. Кормовая база основная – чисто зерновые, она дешевле стала, поэтому тут сейчас нужно, и мы работаем над экспортом.

Тут сложнее, потому что, к сожалению, у нас в последние годы фиксировались неодиночные случаи африканской чумы свиней. Нам нужно показать, что мы это побороли, стали свободной страной, потому что без этого экспортировать не удастся. А перспективы есть», – заявил Высоцкий.