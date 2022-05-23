Киев продлил военное положение и мобилизацию. Зеленский проговорился о больших потерях

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Новости Украины

Владимир Зеленский в воскресенье впервые признал высокое число украинских солдат, ежедневно гибнущих на фронте, где, как убеждала пропаганда Киева все последние недели, ВСУ «успешно вытесняли деморализованную российскую армию».

«Сегодня от 50 до 100 человек могут погибать на сложнейшем направлении востока нашего государства», – сказал Зеленский.

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Такое признание Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с президентом Польши в Киеве. Журналист задал ему вопрос относительно петиции с требованием разрешить выезд из страны мужчинам призывного возраста, которая набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для её рассмотрения.

В ответ Зеленский с нескрываемым раздражением сказал о потерях и об отношении к подобной петиции родителей уже погибших ВСУшников.

В воскресенье же собравшаяся по случаю прибытия польского президента Верховная рада 320 голосами поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней – до 23 августа.

Примечательно, что в ходе короткого обсуждения депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко предложила дать героя Украины сдавшимся в плен в Мариуполе командиром нацполка «Азов» – «Калине», «Волыне» и «Редису».

Геращенко высказала недовольство, что монополизированное командой Зеленского ТВ-пространство пиарит только нужных Банковой персонажей – вроде бывших «регионалов», которые зачастую используют нецензурный язык, чтобы доказать свою лояльность режиму.

«150 героев Украины уже получили в течение этих 3 месяцев звание героя Украины. Более семисот с половиной тысяч военных получили награды за свой героизм. Но почему мы не знаем их имен? Почему на самом деле в марафоне единства у нас матершинники «региональные» из всех регионов включаются, но нам не рассказывают об этих героях? Поэтому наша фракция требует, чтобы в марафоне национального единства были герои Украины, герои из «Азова». И я прошу аплодисментами сейчас вспомнить Святослава Пономаря, Сергея Волынского, Дениса Прокопенко и всю их команду», – призвала Геращенко.

Её выступление играло роль дежурного выступления порошенковцев с критикой Зеленского, никакого голосования объявлено не было.

Зато был принят закон «О запрете пропаганды русского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики российского военного вторжения нацистского тоталитарного режима в Украине» с учетом предложений президента Украины.

Согласно закона, запрещено использование латинских букв «Z», «V» отдельно (без правомерного контекста или «в контексте оправдания агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв «С», «В» и т.п.

Также запрещается использование символики вооруженных сил РФ, ее сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения, воздушно-десантных войск, сил специальных операций, других вооруженных формирований и (или) органов российского государства.

За законопроект проголосовало 312 депутатов без каких-либо обсуждений. Нажавших кнопку «против» или воздержавшихся в зале не было.

Кроме того, был принят закон о выходе Украины из соглашения с СНГ в борьбе с незаконной миграцией, закон о выходе из соглашения с СНГ об общем аграрном рынке и закон о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.

Последний законопроект с удовольствием прокомментировал бывший директор института нацпамяти Украины, а ныне депутат «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

«Выход Украины из этого соглашения – это еще один шаг к полному освобождению Украины от опасного для Украины российского победобесия. Но еще важнее шагом на этом пути должно стать изменение в законодательство Украины, которые до сих пор закрепляют сталинско-путинский День Победы 9 мая как государственный праздник и выходной день. Эти изменения предусмотрены законопроектом 7297 внесенным представителями разных фракций. Он устанавливает 8 мая день памяти победы над нацизмом во Второй мировой войне и позволяет 9 мая вместе со всей Европой отмечать день Европы», – анонсировал Вятрович новые шаги украинского парламента.