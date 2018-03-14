14.03.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Киев продолжает саботировать разведение сил в Донбассе

Несмотря на то, что Специальная Миссия ОБСЕ зафиксировала выполнение всех условий запуска проекта разведения сил и средств на пилотном участке «Станица Луганская», Киев продолжает саботировать процесс, ссылаясь на свои данные и выдумывая новые требования.

Такую информацию по итогам встречи в Минске сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи стороны отметили снижение уровня эскалации, однако констатировали, что полного прекращения огня достичь не удалось. Со стороны ДНР были акцентированы факты обстрелов автомобилей с персоналом Донецкой фильтровальной станции. Вопрос установки виновной стороны, а также принятия мер для создания условий, при которых подобные нарушения будут невозможны, остаётся открытым.

Особое внимание переговорщики уделили обсуждению проблемы с разведением сил и средств на первом пилотном участке «Станица Луганская».

«Украинская сторона озвучила новые требования, которые не предусмотрены Минскими соглашениями, а также продолжила ссылаться на фиксацию нарушений режима прекращения огня украинской стороной в СЦКК, которые не подтверждает СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении СЦКК ДНР.

Согласно Рамочному решению, для начала разведения сил и средств необходимо соблюсти 7 дней тишины, которые должны подтвердить СММ ОБСЕ. При этом Киев игнорирует требования Минских соглашений в части полномочий Миссии по фиксации 7-ми дней тишины и ссылаются на свои данные.

«В соответствии с данными СММ ОБСЕ на этом участке длится одиннадцатый день тишины: никаких причин для отказа от разведения сил и средств Миссия не фиксирует», – отметили в пресс-службе.

«В очередной раз констатируем, что переговорная ситуация в рабочей группе по вопросам безопасности не меняется: украинская сторона занимает деструктивную позицию, выдвигая новые условия и во всем обвиняя республики. На фоне милитаристской риторики власти, а также наращивания военной группировки у линии соприкосновения, ничего другого от украинской стороны ожидать не приходится», – констатировали в представительстве ДНР в СЦКК.