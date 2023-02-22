Киев продолжают готовить к отступлению из Бахмута-Артёмовска – «Это нормально»

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Возможное падение гарнизона ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) открывает русским путь на Славянск, однако стратегической военной катастрофы в этом нет.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил киевский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист спросил, верно ли, что удержание Артёмовска важно, так как его сдача чревата прорывом противника к Славянску?

«Да, там логистическая история, но, при этом, оставление Бахмута или захват его русскими не приводит к тому, что мы что-то в войне стратегически проигрываем. Это один из населённых пунктов, за который активно ведутся боевые действия, которых много было, есть и, наверное, будет. Не знаю, удержим мы его или нет, но даже если нет, в этом нет чего-то чрезвычайного. Это нормально, что военные когда-то отступают, когда-то наступают, это их сфера работы, и тут обществу надо меньше болтать, а больше доверять военным», – сказал Чмут.