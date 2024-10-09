Киев проигрывает конкуренцию Израилю в борьбе за финансовые ресурсы Америки – The Hill

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Исследовательский проект «Цена войны» в американском Университете Брауна обнаружил, что США только за прошлый год потратили по меньшей мере 22,76 млрд долларов на поддержку Израиля и на связанные с этим американские военные операции в регионе, включая борьбу с поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами в Красном море.

Как пишет издание The Hill, согласно исследованию, США также потратили по меньшей мере 4,86 ​​млрд долларов на поддержку военных активов в регионе и операции против повстанцев-хуситов в Йемене, с ноября нападающих на коммерческое судоходство в Красном море.

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В январе американские войска начали более прямую военную кампанию против хуситов, которая включала в себя частые удары для подавления входящих атак и более крупные удары для ослабления военных активов.

В некоторых случаях американкие ВМС запускают дорогостоящие ракеты, которые могут стоить до 4 миллионов долларов, чтобы уничтожить дешевые беспилотники хуситов.

Кроме того, США также развернули около 43 тысяч военнослужащих на Ближнем Востоке в рамках усилий, направленных на сдерживание более широкой региональной войны. Стратегические военные средства, направленные в регион, включают авианосную ударную группу ВМС США «Линкольн», десантные корабли и подлодку с управляемой ракетой.

По словам исследователей, сумма, предоставленная Израилю в прошлом году, является самой высокой с момента начала прямой помощи США стране в 1959 году.

Помощь Израилю включает в себя артиллерийские снаряды, боеприпасы ПВО, высокоточные боеприпасы и тяжелые бомбы, которые были использованы с разрушительными последствиями в Газе, где погибло более 41 000 человек. Администрация Байдена с мая удерживает партию 2000-фунтовых бомб из-за опасений их использования для причинения непропорционального вреда или убийства мирных жителей в Газе.

«Это исследование считается консервативной оценкой и, вероятно, не учитывает полную стоимость сделок. Эти цифры также не учитывают объявленного в августе продажи оружия Израиля на сумму 20 миллиардов долларов, на реализацию которого уйдут годы», – говорится в публикации.

Отмечается, что США являлись ведущим поставщиком военной помощи Израилю в течение десятилетий и в течение многих лет выделяли этой стране около трех миллиардов долларов ежегодно.

Сравнение этих вложений с вложениями в украинский конфликт, очевидно, не в пользу последнего. Киев проигрывает конкуренцию Израилю в борьбе за финансовые ресурсы Америки, делает вывод издание.