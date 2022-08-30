«Киев пролетает, «Хаймарсы» пригодятся США в битве за Тайвань» – Табах

30.08.2022  13:08 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Политика, США, Украина
Новости Украины

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси летала на Тайвань специально, чтобы вывести бизнес оттуда в Китай и США накануне как минимум большой провокации.

Об этом в эфире видеоблога украинского тележурналиста Александра Шелеста заявил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси летала на Тайвань специально, чтобы вывести бизнес оттуда...

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«Так уж получилось у госпожи Пелоси, у её мужа, её сына огромные инвестиции в микрочипы, полукондукторы в китайских компаниях и американских. Тайвань сегодня заблокирован, их рынок грохнулся. Китайцы не дают туда ничему ни влетать, ни вылетать. Всё было мирно шито-крыто. А теперь они не могут.

А Китай говорит, чтобы эти компании уходили из Тайваня, и они уходят, это же бизнес, они не хотят потерять деньги. Поэтому они уходят в Китай, в США, и госпожа Пелоси, её сын и муж беднее от этого не становятся, а наоборот. Ну, так «случайно» получилось.

Ну и главное, что теперь ленд-лиз может пригодиться Тайваню, а не Украине, ну и HIMARS нам самим нужны теперь, потому что у нас война с Китаем», – предсказал Табах.

Ведущий уточнил, идет ли речь об открытой большой войне.

«Да, так говорят, наши левые СМИ это разносят, ваши это подхватывают», – констатировал американец.

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