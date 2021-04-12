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12.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Киев просит российские войска отойти от границы. Москва не реагирует

Новости Украины

Украинский МИД пришел к выводу, что Россия намерена оказать военное давление на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что 7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

«Согласно предусмотренной этим документом процедуры, российской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней.

К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленных на снижение безопасности напряжения, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванное Украины 10 апреля встреча с участием других государств-участников ОБСЕ», – говорится в сообщении.

«Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины. Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ», – заявляет МИД Украины.

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