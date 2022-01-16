«Киев провоцирует Донбасс на фатальную ошибку», – Пушилин

16.01.2022  00:35 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Киев делает всё, чтобы придать гражданской войне на Донбассе статус международного конфликта и втянуть в противостояние Россию.

Об этом в интервью газете «Myśl Polska» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев делает всё, чтобы придать гражданской войне на Донбассе статус международного конфликта и втянуть...

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Он объяснил, что Киев панически боится варианта, когда Донбассу будет предоставлен «особый статус», поскольку это создаст цепную реакцию по многим регионам нынешней территории Украины.

«Унитарную Украину придется переформатировать на федеративное устройство, что логично уменьшит влияние Киева, критически ослабит центральную власть. Однако и отказаться от исполнения Минских договоренностей Украина не может. Поэтому там решили затягивать переговорный процесс в надежде, что когда-нибудь изменится геополитическая ситуация или мы сделаем фатальную ошибку, которая бы позволила Киеву красиво выйти из игры, сохранив лицо. Именно поэтому Украина прибегает к всевозможным провокациям как на линии боевого соприкосновения в Донбассе, так и на минской площадке», – рассказал Пушилин.

«Цель Киева – сделать или как минимум представить Москву стороной конфликта», – добавил глава ДНР.

По его словам, ждать от украинского руководства выполнения минских обязательств бессмысленно, поскольку на Банковой очень боятся реакции националистов, которые порой напрямую влияют на судьбоносные для государства решения.

«Киев все эти годы ни одного дня не собирался выполнять Минские соглашения. Что в этом случае должна делать Украина для того, чтобы её не обвинили в нарушении своих обязательств (к слову, одобренных Советом Безопасности ООН)? Конечно же, создавать видимость работы в публичном пространстве, изображать кипучую деятельность, пиариться на заявлениях, а по сути – организовывать провокации и тянуть время.

Все эти годы украинская сторона только этим и занималась, что устраивала политические шоу и демарши, избегая любой конкретики и не идя ни на какие продуктивные контакты с представителями ЛДНР», – констатировал Пушилин.

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