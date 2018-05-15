15.05.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Киев провоцирует экологическую катастрофу в Донбассе, чтобы получить деньги от Запада

Украинское правительство намеренно не предпринимает никаких мер для предотвращения экологической катастрофы на подконтрольных ему территориях Донбасса, чтобы впоследствии получить от Запада финансовую помощь на её ликвидацию.

Об этом в ходе состоявшегося в Луганске круглого стола «Экологические риски, исходящие от объектов на подконтрольной Украине территории» заявил политолог Денис Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в ходе боевых действий украинская сторона провела сомнительную с точки зрения экологической безопасности консервацию промышленных предприятий в Донбассе.

«Не мы, не международное мониторинговые агентства, до сих пор не могут провести полное исследование этих объектов, чтобы действительно выявить наиболее вероятные угрозы, от которых, в том числе, зависит судьба людей, проживающих на территории ЛНР и ДНР», – сказал он.

Эксперт уверен, что Киев таким образом желает спровоцировать экологическую катастрофу в регионе.

«В этой связи лично у меня складывается впечатление, что Украина ждет, что произойдет какая-то катастрофа в Донбассе, на своей территории, чтобы воспользоваться этой ситуацией и выклянчить очередные транши, очередные деньги, которые как мы понимаем, все равно будут разворованы», – заявил Денис Денисов, при этом добавив, что судьбы людей для украинской власти ничего не значат.

Политолог напомнил, что ДНР и ЛНР ранее в ходе Минских переговоров предлагали Киеву организовать совместные мониторинговые группы для контроля ситуации на опасных предприятиях Донбасса.

«Еще не было со стороны Украины ни одного согласия на создание мониторинговых групп для отслеживания ситуации и проблем с ключевыми объектами, которые несут экологическую катастрофу», – отметил он.