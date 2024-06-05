Киев провоцирует Москву переформатировать СВО в полноценную войну – украинский эксперт

Ударами по объектам, обеспечивающим ядерную безопасность России, Украина создает предпосылки для смены режима СВО на полноценную войну с задействованием всего спектра вооружений.

Об этом в эфире видеоблога Politekа заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ермолаева, это свидетельствует о том, что конфликт масштабируется и может быть переведен в другую плоскость.

«Для Кремля, для Российской Федерации как государства, статус СВО – это не стыдливый уход от названия «война есть война». Но этот характер операции определенным образом ограничивает действие военной доктрины и всего того, что связано с экзистенциальной трактовкой угроз и рисков для России.

Сейчас же создаются предпосылки, чтобы эти риски и угрозы пересмотреть. В частности, поражаются объекты, которые являются частью стратегической обороны Российской Федерации, связанные с ядерным щитом, с межконтинентальным зондажом и так далее. Сейчас, ведь, такое оружие не задействовано на российско-украинском фронте. Поражение этих объектов свидетельствует о том, что конфликт объективно масштабируется», – заключил Ермолаев.