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08.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия, Севастополь, Украина
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Киев пугает Крым мощным украинским флотом

Доминирование военного флота России на Черном море – явление временное, через несколько лет Украина и Румыния тоже будут иметь сильные ВМС – очевидно, за счет «безвозмездной» помощи США, которые уже предложили Киеву списанные фрегаты и патрульные катера.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на военный потенциал причерноморских стран, то сейчас Россия полностью доминирует после четырех лет наращивания военной мощи. У Румынии флота практически нет, у Болгарии тоже, у Украины… мы видим, какие усилия сейчас Украина предпринимает, чтобы восстановить свой потенциал.

Но, я думаю, что буквально лет через пять мы будем наблюдать мощный флот и у Украины, и у Румынии. И будут там присутствовать корабли НАТО.

Не знаю, кому это будет лучше. Явно не крымчанам которые вместо того, чтобы развивать свой курортный бизнес, будут находиться в центре милитаризованного Черного моря, самого опасного моря в Европе, где Россия будет противостоять Украине и станам НАТО», – сказал украинский эксперт.

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