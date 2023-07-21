Киев пугает население новых территорий РФ натасканными нацистами-штурмовиками

Вадим Москаленко .  
21.07.2023 19:36
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Украина


После окончания войны против России украинское руководство будет использовать воспитанных неонацистами штурмовиков из «Гвардии наступления» для борьбы с населением освобождённых территорий.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После окончания войны против России украинское руководство будет использовать воспитанных неонацистами штурмовиков из «Гвардии...

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В студии поинтересовались, как после завершения боевых действий киевское руководство планирует использовать отряды штурмовиков из «Гвардии наступления».

«Этих бригад всего девять, они уже практически сформированы, прошли обучение, они вооружены, и будут принимать участие в боевых действиях. Костяк этих бригад составляют бывшие военнослужащие, имеющие опыт боевых действий 2014-15 годов, также в эти бригады частично вступили действующие военнослужащие», – сказал министр.

Клименко подчеркнул, что Киев планирует использовать этих штурмовиков для борьбы с нелояльным населением.

«А для чего эти подразделения после войны – а вы не подумали о том, кто будет заходить на территорию, которая оккупирована с 2014 года? Полицейские функции выполняет национальная гвардия и национальная полиция Украины. А пограничники зайдут на границу, и будут воевать на границе с РФ. Если вы думаете, что война просто так закончится – вы ошибаетесь.

Вооружённые силы что, будут охранять общественный порядок, или документировать военные преступления, совершённые на этой территории? Нет, это будут делать эти люди, добровольцы, которые будут на должностях полицейских.

Или вы думаете, что русские просто уйдут, и не оставят после себя диверсионных групп?», – подытожил он.

Скорее всего, киевский режим готовит этих головорезов для подавления грядущих на самой Украине бунтов.

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