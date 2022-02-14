Киев пытается через Белоруссию приглушить разорительную для Украины международную панику

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Новости Украины

Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина с его киевским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает пресс-служба МО Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министры обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся «болевые точки», а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе. Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия.

Министры обсудили проведение мероприятий подготовки вооруженных сил и выразили уверенность, что данные мероприятия «не несут угроз безопасности братским странам». Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия.

«Благодарен моему коллеге Виктору Хренину за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между белорусским и украинским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Белоруссии исключены. Это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроздля Украины с территории Республики Беларусь. Воспринимаем это как позитивный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству», – заявил украинский министр обороны.

Комментарии из Белоруссии не заставили себя ждать.

«Интересная тональность заявления украинской стороны. А где же про “диктатуру” и “самоназванного Президента”? Снова про дружбу, братство и особые отношения в Киеве вспомнили», – отреагировал на сообщение о разговоре белорусский политолог Александр Шпаковский.

А белорусский телеведущий Игорь Тур прогнозирует, что Резникову теперь устроят травлю на родине.

«Теперь жду, кто из украинских политиков обвинит министра обороны Украины в госизмене, потребует отставки и, возможно, ареста. Потому что так работает бесконтрольная политика – если кто-то (министр обороны) делает что-то толковое, что заканчивает весь мусорный сыр-бор, то его обязательно будут обвинять», – написал он.

Сегодня же белорусское посольство в Вене сообщило, что Белоруссия примет участие в запрошенном странами Балтии заседании ОБСЕ. Россия в заседании участия принимать не будет. На созыве Венской группы в течение 48 часов настаивал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что балтийские государства обратились к ней с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с «необычной военной активностью».