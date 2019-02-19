19.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Украинские спецслужбы пытаются создать атмосферу страха и паники в Донецке, устраивая диверсии и террористические акты в относительно мирном центре города.

Так в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», прокомментировал вчерашние взрывы в Донецке экс-глава МГБ ДНР Александр Ходаковский.

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По его словам, ранее взрывы раздавались на окраинах Донецка, а центр оставался относительно спокойным. Проведение же диверсий здесь говорит о том, что враг не дремлет и мирного сосуществования с Украиной не будет.

«У нас были прецеденты, когда противник применял БПЛА для сброса средств взрывания, но есть ряд “но”: для таких задач применяются исключительно квадрокоптеры, у которых ограниченное время нахождения в воздухе, напрямую зависящее от нагрузки. Поэтому подвергались атаке объекты, находящиеся в непосредственной близости от линии соприкосновения”, – отмечает политик.

Он убежден, что в данном случае беспилотники не были задействованы.

“Скорее речь может идти о действиях агентуры противника, которая наряду с обострением на фронте пытается создать атмосферу паники и внутри города. Выбор мест косвенно указывает на это же – в центре, если не считать покушения на Захарченко, давно уже ничего не взрывалось. Так что враг не спит, как видим, и нагло попирает наше стремление к мирному сосуществованию (горькая ирония)», – пишет Ходаковский.

Напомним, вчера утром в центре Донецка прогремели три взрыва. Первоначально выдвигалась версия о том, что бомбы были сброшены с беспилотника, но позже ее опровергли.