Киев пытается представить атаки на Крым как «адекватный ответ» за Одессу – Вакаров

Анатолий Лапин .  
04.10.2023 18:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Операции украинского ГУР практически всегда сопровождаются пиаром и фотоотчетами – иначе «работа» не будет засчитана западными кураторами.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Василий Вакаров, член движения «Другая Украина».

Операции украинского ГУР практически всегда сопровождаются пиаром и фотоотчетами – иначе «работа» не будет...

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По мнению Вакарова, высадки украинских диверсантов на территорию Крыма, подобные тем, что были сегодня, будут повторяться в дальнейшем.

«Практически все операции главы ГУР Буданова сопровождались пиаром. Вспомним хотя бы высадку на остров Змеиный и закрепление там флага. Выглядит так, что без фотографирования западные кураторы не могут «засчитать» операцию как успешную, и не имеет никакого значения – ценой скольких жизней она обошлась.

Полагаю, что такие высадки будут повторятся и вот почему:

-логика украинских военных заключается в том, что идёт отдельное сражение между российскими подразделениями за Одессу и украинскими за Севастополь.

На каждый обстрел Одесской области ВСУ отвечают атаками на Севастополь и Крым, а за высадками десанта и «закрепления флага» символизируется возврат украинской власти на этой территории.

Конечно, высадка одного десанта не несет прямой угрозы Крыму, однако если это рассматривать не как отдельную акцию, а суммарно с систематическими атаками дронов и беспилотных морских катеров, то тогда это очевидно является реальной угрозой», – считает Вакаров.

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