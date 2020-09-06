Киев рассматривает перенос переговоров по Донбассу из Минска

06.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев рассматривает возможность перенесения переговорной площадки по вопросу Донбасса из Минска в другую страну, а также ищет повод для этого.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насущной проблемы в том, чтобы прямо сейчас переносить минский процесс из Минска, нет. Но мы, безусловно, понимаем, что такая проблема в любой момент может появиться, и потому мы смотрим на возможные альтернативы.

Должна наступить совокупность факторов. Не обязательно для принятия этого решения должны российские войска войти. Могут произойти и другие события, которые сделают Минск более неприемлемым для размещения там платформ минской переговорной площадки – и гуманитарного, политического, и правозащитного, и разведывательного характера.

Нужно смотреть комплексно, потому что если мы скажем: «Если Россия введёт войска, тогда мы перенесём Минск», то это сужение манёвренности для самих себя. Нужно смотреть комплексно на развитие ситуации в Белоруссии», – сказал украинский министр.