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Верховная рада приняла сегодня несколько решений о разрыве экономических отношений с Сирийской Арабской Республикой.

Законопроект «О прекращении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством САР о торговом судоходстве» представил депутат Богдан Яременко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, Киев должен разорвать вообще все отношения с Сирией до тех пор, пока Дамаск не перейдёт на сторону бандеровцев.

«Закон, который мы сейчас рассматриваем, связан с необходимостью пересмотра всего комплекса отношений с Сирийской Арабской Республикой, что вызвано решением этого государства о признании временно оккупированных территорий Украины в качестве государственных образований. Это решение САР привело к разрыву дипломатических отношений между нашими государствами. И на сегодня Украина осуществляет планомерную работу по пересмотру договорной базы и политических отношений», – сказал депутат.

В свою очередь, парламентарий Алексей Гончаренко потребовал также разорвать все отношения с Белоруссией.

«Абсолютно правильное решение разрывать все отношения с этой Сирийской Арабской Республикой, потому что фактически она оккупирована Россией, где правит еще один такой же тиран и людоед, как Путин, это Башар аль-Асад. Вопрос в том, друзья, а чего мы рассматриваем Сирийскую Арабскую Республику, разорвали дипотношения, все правильно, а с людоедом Лукашенко мы дальше поддерживаем дипломатические отношения. Так скажите мне, мы будем поддерживать дипломатические отношения с людоедом, который причастен к геноциду, самопровозглашенным узурпатором Беларуси? Сколько это еще будет продолжаться, друзья? Давайте наконец займем жесткую позицию», – возмутился украинский полит-проститут.

После чего в ходе голосования документ о прекращении торгового судоходства с Сирией поддержали 264 депутата.

Затем, уже без обсуждений, на голосование был выставлен документ о прекращении торгового, экономического и технического сотрудничества с Сирией, который поддержали 268 парламентариев из 226 необходимых.