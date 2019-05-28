Киев развязал гражданскую войну

28.05.2019, Киев, Максим Карпенко

После госпереворота на Майдане, который произошел в 2014 году, началась вооруженная незаконная операция центральных властей против мирного невооруженного населения.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил политолог Олег Хавич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое Майдан, что произошло в Киеве в феврале 14-го года? Это вооруженный государственный переворот. Что происходит на Донбассе? Ну, это теперь гражданская война. Что произошло в апреле 14-го года на Донбассе? Это вооруженная незаконная операция центральных властей против мирного невооруженного населения. Не надо ничего придумывать, существуют тысячи фотографий, тысячи часов видео, где показано, как украинские военные, вооруженные, на бронетехнике, давили мирных людей. Что еще нужно? Да, потом это вылилось в гражданскую войну, потому что люди поняли, что надо защищаться, потому что их всех на фиг передавят», – заявил Хавич.