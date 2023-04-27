Киев. Реалии антиправославного шабаша

Вот такие объявления сейчас появляются в городах и весях Незалежной.

«Стань служителем церкви уже СЕЙЧАС! Приглашаем желающих на 3-недельные курсы служителей Православной Церкви Украины. После прохождения курсов ты получишь профессию: иподиакон, диакон, священник ПЦУ; стабильная заработная плата; быстрый карьерный рост. Для вступления необходимы: тест на знание украинского языка – минимум 36 баллов из 100».

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«Вот уж образчик так образчик, – саркастически комментирует эту малограмотную «объяву» наш старый знакомый, русский киевлянин и прихожанин Киево-Печерской Лавры Олег. – Вся сущность этой торгово-политической конторы налицо. Не надо иметь веру, не надо знать молитвы. Достаточно балакать на суржике – и вперед, карьерный рост обеспечен! Это показывает всю глубину цинизма устроителей всего этого «автофекального» шабаша… Кстати, писуля очень напоминает аналогичные рекламы в супермаркетах о найме персонала. И сие неудивительно, ведь дух торгашеский один и тот же».

Но распространяются не только такие послания. В моду начинает входить стукачество на прихожан УПЦ. За образец взят давний призыв СБУ доносить на соседей по подозрению в «сепаратизме». Теперь его римейк выглядит так:

«Уважаемые жильцы! Сегодня мы боремся за укрепление Православной Церкви Украины, которая станет дружной семьей для всех украинцев. Однако среди нас еще остаются те, кто стремится напакостить нашей Великой стране и вере. Если вы заметите, что ваши знакомые или соседи посещают сборища УПЦ и поддерживают раскольников, сообщите об этом по номеру… Управдом, подпись».

«Как видим, управдомы снова становятся «друзьями человека», как в «Бриллиантовой руке», -с горечью иронизирует Олег. – Точнее сказать, властей и подонков из ПЦУ. Однако что касается «дружной семьи», то мы видим, как они «дружат со всеми украинцами», оскорбляя Бога, захватывая и уничтожая храмы, издеваясь над священнослужителями и верующими, глумясь над святынями, попирая все и всяческие законы и права человека. А потом, добившись своего, отхватив очередной приход, дружно туда не ходят. Потому как ничего, кроме бесовщины, ненависти, алчности и подлости, в этой «семье» не культивируется. Посмотрите, какую мерзость служки этого культа – точнее сказать, оккультности – устроили в Киево-Печерской Лавре, типа «выставку карикатур». За такое глумление мусульмане быстро бы им сделали «секир-башку», как с «Шарли Эбдо».

Да, бесноватые уроды, зная миролюбие христиан, продолжают наглеть и изощряться в оскорблении всего самого святого. Но Бог, как известно, поругаем не бывает. И «секир-башка» для них не за горами, если не покаются. Для некоторых из них наказание уже наступило. То и дело приходят сведения о смертях и болезнях тех, кто пытался глумиться над Христом, верой и святынями.

После того, как отправились на тот свет «активист», сорвавший крест со священника, и бывший депутат Верховной Рады, за день до гибели участвовавший в захвате храма, подобная участь постигла и погромщика из «С-14», отметившегося аналогичными действиями в разных местах. Это был весьма активный сатанист, совершал богоборческие налеты по всей Неньке.

Вначале он истошно орал и оскорблял Церковь и монахов в Киево-Печерской Лавре, на другой день уже занимался тем же в г. Хмельницком, во время захвата кафедрального собора. На днях рванул со своими тремя «побратимами» в Каменец-Подольский, отнимать новый храм. Итог – автокатастрофа и четыре трупа.

Комментаторы в православных пабликах по данному поводу были в большинстве своем единодушны. Они не злорадствовали, поскольку христианам жаль погибшие души. Даже врагов. Встречались, впрочем, и отклики, с которыми не все верующие согласились. Вот что сказала в отношении одного из них другая наша давняя знакомая, русская прихожанка Нина:

«В соцсетях появился пост матушки, жены священника, по поводу гибели этого налетчика. Она несколько раз назвала его ребенком, горячо помолилась, чтобы Господь упокоил его душу. Очень переживала, вспоминая о том, как он, «бедный», сильно орал в Лавре на людей, якобы не зная, что творит, и т.д. Конечно, это право матушки – так о нем молиться и переживать, ни в коем случае не осуждаю ее. Но я на такое не способна. И не хочу этого. Никакой он был не ребенок, а вполне себе взрослый нередоросль, негодяй. Из числа карасевских отморозков, которые убили Олеся Бузину и других людей, которые творят такие бесчинства и злодеяния, что у нормальных людей волосы дыбом встают… Еще раз повторюсь: мы не злорадствуем, мы не такие, как они. Но и «сиропли», извините, по этому поводу разводить тоже не хочется. Впрочем, я понимаю, откуда эти «сиропли». От продолжающихся призывов священноначалия молиться о «властях и воинстве» и «вежливо вести себя» с врагами Церкви…».

А тем временем эти самые облизываемые власти продолжают свои антихристианские атаки. Минкульт отобрал у Лавры очередной храм – Преподобных Печерских. Также введены ограничения на посещение Нижней Лавры верующими: с 8:00 до 18:00. Глава ведомства, коломойский подонок Ткаченко, в телемарафоне оповестил общественность о планах по размещению в монастыре «деятельности народных художественных промыслов и других вещей». То бишь, глиняных свистулек, национальных тряпок, вышиванок и проч. Можно предположить, что и сатанинских перформансов и выставок, это все в его стиле. А также поделился планами по отнятию у Церкви Лавры Почаевской.

Что же касается священноначалия, то вот цитата из обращения к верующим митрополита Онуфрия:

«Я благодарю вас за то, что вы пришли сюда и молитесь здесь за братию Святой обители, за наших воинов, которые сегодня стоят на молитве, стражи нашего Государства, за нашу родную землю, за власть, за всех людей, потому что молитва – это то, что бережет мир, а злоба, ненависть – это то, что мир разрушает…».

О детях Донбасса и Бахмуте, уничтоженном злобными «воинами» и ненавистниками всего русского, – как водится, ни слова.