Киев решил ограбить российские банки, вложившиеся в Украину после 2014-го

Новости Украины

Украина национализирует активы нескольких финансовых структур, принадлежащих российским банкам.

Соответствующее решение принял Совбез страны и поддержала Верховная рада. Как заявил в своем блоге глава офиса президента Украины Андрей Ермак, речь идет о «Проминвестбанке», «МР «Банке» (оба входят в структуры российского «Внешэкономбанка» и «Сбербанке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«СНБО принял решение о национализации корпоративных прав украинских «дочек» российских Сбербанка и ВЭБ.РФ. Парламентский комитет по экономическому развитию рекомендовал, а Верховная рада проголосовала за утверждение указа президента о соответствующем решении СНБО сегодня. Отмечу, что речь идет об изъятии корпоративных прав и финансовых активов у украинских дочерних компаний Сбербанка и ВЭБ.РФ (Международного резервного банка и «Проминвестбанка»). Кроме корпоративных прав, Украина принудительно изымает финансовые активы, т.е. право требования долга, ВЭБ.РФ к Проминвестбанку, Сбербанку к «МР Банку» и обеим «дочкам» российских банков к юридическим лицам. Напомню, что в санкционном Плане группы Макфола-Ермака мы предлагаем нашим союзникам санкции против «Сбербанка» и всех банков России», – заявил Ермак.

По мнению экономического эксперта Александра Дудчака, решение украинских властей не стало неожиданным – куда больше вопросов вызывает тот факт, что российские структуры вливали деньги в свои «дочки» на Украине даже после госпереворота в этой стране.

«Украина, в лице своего СНБО, продолжает грабить российскую собственность, всё, до чего может дотянуться. Всё, как учили её старшие братья по разуму из стран Запада – есть с кого брать пример. Пришла очередь за банковскими активами (что ж так долго думали-то украинцы?). Принудительно изымаются акции, финансовые активы финструктур, принадлежащие «ВЭБ.РФ» и «Сберу». Речь может идти о суммах примерно в 50 млрд. руб. Удивляет ли, что после госпереворота 2014 года, с последующим ухудшением отношений с Украиной, российские банки не вывели свои активы из Украины? Нет, уже не удивляет. Удивляла докапитализация «дочек» российских банков на Украине уже после введенных против России санкций после 2014 года. А затем уже привыкли. Также как не удивила и потеря Центробанком 300+ млрд долл ЗВР. Хоть это было прогнозируемо и вполне предсказуемо. Не удивит и то, что никто не ответит за очередную потерю значительных активов по халатности. По халатности ли?», – заявил Дудчак «ПолитНавигатору».

Политолог Богдан Безпалько считает, что после того, как в отношении российских банков были введены санкции со стороны Запада и даже Украины, им ничего не мешает начать работать в Крыму и на других экс-украинских территориях.

«Сам «Сбербанк» ушел с украинского рынка уже достаточно давно, поэтому если что у него там и изымают, то это исключительно те активы, которые были не очень ликвидными и которые они не могли продать, по крайней мере быстро и выгодно. Конечно, это потеря для банковских структур, но явно некритичная. Я убежден, что банки это переживут и эти активы они уже давно списали. С другой стороны, если Украина как государство перестанет существовать и туда они снова смогут зайти, то эти структуры смогут потребовать компенсацию уже у тех государственных образований, которые будут располагаться на месте украинских территорий. Сейчас все эти банки находятся под жесткими санкциями, а в Крым, насколько я помню, они не заходили именно потому, что опасались попасть под санкции. Поэтому сейчас нужно ставить этот вопрос открыто для того, чтобы эти банки, наконец, стали работать в Крыму, а, возможно, в будущем и в Херсоне, и в других регионах бывшей Украины», – считает эксперт.