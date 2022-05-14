Киев решил стереть Харьков с лица земли

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Новости Украины

Харьков в любом случае перейдет под контроль Российской Федерации, в чем не сомневается ни один адекватный житель города.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет известный харьковский блогер, политический психолог Александр Кондрусик.

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Я сейчас об адекватных харьковчанах, а не таких «хероях», которые возбуждаются и начинают нервно вибрировать от вида дверных ручек с советским гербом в Русской Лозовой. Я про Тараса Тополю, солиста одной малоизвестной музыкальной группы, а с недавних пор ещё и захЫснЫка, который один из первых начал соображать своим упоротым мозгом, что им и в Харькове, и в области не особенно-то и радуются.

А ещё я наблюдаю одну странную примету – как только какому-то городу Зеленский присваивает звание героя, все, жди беды, как, например, с Мариуполем.

Всё просто – киевский режим намерен нанести максимальный ущерб тем украинским городам, которые неизбежно будут освобождены российскими военными. Американские «партнёры», делают для этого все возможное, поэтому Харьков продолжают пичкать оружием по полной программе, делая из него город-крепость.

Повторяю, цель – нанести городу как можно больший ущерб, ибо на любые улеты будут происходить адекватные прилеты, а учитывая риторику украинских властей о возможных обстрелах соседних областей из РСЗО, о мощности ответных прилетов можно лишь догадываться. Но это уже то, что киевский режим волнует меньше всего.

Харьковчан ещё активнее стали зазывать обратно в город. Мэр Терехов даже электротранспорт обещает запустить буквально на днях, а позавчера рынок на 23 августа открылся. И казалось бы, где логика? А логика проста – из харьковчан хотят сделать живой щит, как в Мариуполе! В Мариуполе есть, точнее, уже была «Азовсталь», в Харькове есть метро, а это, по сути, подземный город. ВСУшники и прочие формирования могут очень долго сопротивляться, перебегая с одной станции метро на другую, оттуда обстреливая военных РФ. Потому-то и сказал Терехов, что метро заработает в лучшем случае через два-три месяца после окончания войны.

Киевский режим фактически приговорил Харьков, и уже, почуяв кровь и соответствующие картинки для антироссийской пропаганды, туда начали сползаться шакалы типа Бутусова.

Ну а соросовские деятели вроде журналистки с «Радио Свобода» Ромалийской, сидящей в Праге, уже готовятся вести от чуть ли не прямую трансляцию, показывая, естественно, исключительно прилеты и «забывая» показывать отлеты, с которых, как пишут мне, кстати, из того же Кривого Рога, именно все и начинается.

И ещё. Угрозы обстреливать российские области при помощи РСЗО из Харькова – это не совсем пустые слова.

В город реально завезли уже американские ракетные системы залпового огня. Так что ждите беды…

Ирина Ромалийская в окружении своих коллег. 2020 году эту троицу выкинули из Белоруссии за пособничество мятежникам, пытавшимся устроить госпереворот и свергнуть законную власть.