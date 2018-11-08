Киев рискует потерять новые территории вслед за Крымом, Донбассом и Азовом

08.11.2018, Киев, Игорь Петров

Время играет против Украины – Киев может потерять контроль над новыми территориями вслед за Крымом, Донбассом и акваторией Азовского моря.

Об этом экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный сказал на заседании «Президентского клуба» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны говорить про три территории войны – Крым, Донбасс, Азов. Надо понимать, что любой из наших шагов должен учитывать – четвертая в принципе возможна? Или мы останавливаемся на этой ситуации и не думаем о безопасности?

Я бы просил всех выкинуть из головы идею о том, что есть «раковая опухоль» в виде отдельных территорий, которые надо «отрезать» и забыть про них. Это колоссальная провокация на опасность. «Посерение» территории Украины в результате существования таких зон будет бесконечным.

Надо понимать, что в системе международного договорного права Крым, Донбасс, Азов – украинская территория. Надо понимать, что это не просто война России и Украины. Это региональный конфликт, куда втянуты все страны центральноевропейского региона, это континентальный конфликт, куда втянуты почти все европейские страны, и это глобальный конфликт. Более того, это конфликт с шапкой цивилизационного противостояния.

Это означает, что мысль, что оно там заморозится по типу Карабаха, Приднестровья – ошибка. Ситуация такого характера в принципе не поддается замораживанию.

Отсюда – основным инструментом преодоления является инициативность, а не ожидание. Ожидание будет прямо пропорционально обеспечивать разворачивание конфликта», – сказал он.