Киев – русский город, признали на украинском ТВ

13.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Еще чуть более ста лет назад т.н. «украинцы» (в то время в переписях фигурировало малороссийское население) не являлись большинством ни в одном городе нынешней Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы знаете, что до 1914-го года, по переписи в Российской Империи ни в одном городе Украины украинцы не были большинством. Ни в одном городе. Поляки, евреи, русские доминировали», – сказал Бортник.

По его словам, ситуация изменилась вследствие советской кампании по украинизации.

«По переписи 1989 года украиноязычные были большинством во всех украинских городах почти, за исключением востока Украины. Потому давайте очень осторожно с этим. И советская власть переживала разные периоды», – заявил Бортник.

Политик также напомнил, что современный русский язык имеет корни на территории, называемой сегодня Украиной, потому Киев имеет на него такие же права, как и Москва: «Русский язык возник на территории Украины. Первые словари на русском языке составили выпускники Киево-Могилянской академии. Нам нецелесообразно стратегически отдавать русский язык России. Оба языка возникли на нашей территории – это наше цивилизационное преимущество. Мы должны этим пользоваться, должны гордиться тем, что тот язык, который возник на нашей территории, стал языком ООН и так далее».