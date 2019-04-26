Киев с головой угодил в минскую ловушку

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия, как крупное государство, нуждается в новых славянских, особенно русских людях, которые смогут улучшить её демографическое состояние. На этом фоне выдача паспортов РФ жителям ЛНР и ДНР является вполне понятной мерой, поэтому жители Донбасса могут спокойно принять такой подарок от большой Родины.

С другой стороны, Украина из-за собственных «политиков-идиотов» окончательно отодвигает от себя шанс вернуть территории Донбасса хотя бы под конфедеративное управление.

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Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разумеется, России нужен, по многим демографическим причинам, приток, давайте скажем неполиткорректно: «белого и культурно близкого населения». В первую очередь, идёт речь о славянском населении, естественно, есть определённые миграционные процессы с севера, Казахстана и Киргизии, так называемые «белые киргизы», но дело в том, что, разумеется, проще всего (захватить – прим. ред.) большим куском.

Я думаю, что два паспорта всегда лучше одного. Я так скажу, политкорректно: спросите у крымских татар, особенно у патриотически настроенных, в украинском смысле, проукраинских…

Я уже несколько лет назад предупреждал, что под украинцев будет программа «дальневосточный гектар», сейчас это на полном серьёзе обсуждается и, по-моему, даже уже готовятся документы, что именно с ориентацией на украинцев», – рассказал он.

Также политолог отметил, что такой ход со стороны России не нарушает Минские соглашения и при этом может быть направлен на имплементацию мирного шага по возвращению республик Донбасса в состав Украины на правах российского протектората.

«Дело в том, что этот протекторат, если мы берём Донбасс, то, разумеется, этот протекторат Россия будет предлагать Украине. В каком плане? Де-юре включить в состав Украины на правах автономии, фактически, федеративно-конфедеративных правах под протекторатом российским, под другое экономическое законодательство и т.д. и т.п. Самое смешное, фактически Минские соглашения это всё предполагают. И, по большому счёту, выдача паспортов находится вне рамок Минских соглашений, Минские соглашения напрямую не нарушая», – подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что на внутренние украинские процессы выдача паспортов РФ не повлияет, а, наоборот, может поспособствовать законодательному разрешению вопроса двойного гражданства, что более года откладывается Верховной Радой Украины в долгий ящик.

«Строго говоря, эта ситуация мало что меняет и сточки зрения внутриукраинских процессов. На самом деле, в Украине тоже рассматривается уже больше года и есть в разных вариантах законопроект о двойном гражданстве. Но каждый раз, когда там доходило до какого-то окончательного документа, всегда кто-то из больших дядек типа Климкина, выступал и говорил, что «мы же должны делать исключения», что «со страной-агрессором не может быть двойного». Собственно говоря, если явочным порядком Донбасс получит российское гражданство, то, разумеется, законодательные акты, скорее всего, будут сводиться к тому, что двойное гражданство, если его будут вводить, чтобы оно носило универсальный характер, а не какой-то другой», – заметил Джангиров.

Кроме того, по мнению эксперта, Украина должна пойти на выполнение Минских соглашений, если всё ещё хочет остаться в одной стране с Донбассом, так как время играет против неё. Западными санкциями, на которые так надеялся Киев все пять лет, невозможно заставить Россию идти на уступки.

«Если Украина до сих пор не пошла на вариант Приднестровья, она рискует получить вариант Осетии и Абхазии. Или так, или так. То есть, одна из больших неадекватностей в оценке ситуации, это предположение, что время работает на Украину. Время работает на Россию и против Украины. Утомлённость Запада от конфликта, где они не хотят влезать уже давно в нюансы – это факт. Поэтому Киев официальный теряет время, чтобы как-то этот процесс на какой-то точке зафиксировать хотя бы не на уровне компромиссов, хотя бы на уровне списка разногласий, это тоже вариант. Давайте поговорим, о чём мы пока не можем договориться, а начнём договариваться обо всём остальном, есть и такой путь. Но Киев ждёт, что произойдёт чудо, что каким-то образом: то ли санкции, то ли что-то сработает. Ну, мы же видим, что ни санкции не работают и, более того, любая борьба на истощение Украины с Россией безнадёжна и крайне болезненна для Украины. С другой стороны, мы могли бы сказать, что это некое подталкивание, принуждение к компромиссу, но, опять же, не Зеленский будет это решать», – отметил политолог.

На вопрос журналиста, какой в сложившейся ситуации возможен компромисс, Дмитрий Джангиров высказал мнение, что только выполнение Минска, которое, ввиду потерянного времени, должно происходить непосредственно при диалоге с республиками, выборами депутатов от них в Раду и медленной интеграции обратно на Украину, хотя сегодняшний Киев совершенно не готов идти на подобные сделки.

«Закрыть глаза и выполнить Минские соглашения. Так как нужна к ним дорожная карта, потому что все даты прошли, я бы предлагал вариант, что на вас сейчас приходится ограниченное, меньше, чем по квоте общей, но, тем не менее, есть 19 или 20 округов, давайте делегацию из 20 человек, мы их будем считать депутатами Верховной Рады. Можете их избирать, нам всё равно, мы готовы, что они принимают участие. Лучше, конечно, вы их изберите там у себя или давайте согласуем, напишем закон «по случаю», на один раз выборы депутатов, а что касается вопросов безопасности – давайте по видеосвязи они будут принимать участие. И хотя бы первый шаг, я сомневаюсь в самостоятельности руководства самопровозглашённых республик. Это – то предложение, от которого Кремлю будет сложно отказаться. Если они скажут, что «по квоте нам столько-то», – хорошо, вот сколько полагается по квоте, опять же, согласны. Не только мажоритарная часть, пропорционально? Хорошо, по своей квоте, выдайте нам. Но тогда, если вы их избрали, значит мы находимся в едином правовом пространстве. Опять же, мы принимаем законы для всей Украины тогда все вместе, другой вопрос, мы согласны, что до какого-то времени законы на этой территории отсрочены. Это законы с отсроченным действием, они пока не действуют, на это тоже можно согласиться.

Но то, что я вам сказал и то, что, мне кажется, логически ещё неизвестно, согласятся ли с той стороны, но это хоть что-то – это будет «зрада» страшная, на уровне сепаратизма и сотрудничества с террористами, можно сказать, «прямое участие в боевых действиях на стороне террористов», это так воспримут. Любому человеку, высокопоставленному чиновнику, который участвует в этом процессе, проще и комфортнее быть невменяемым идиотом, чем здравомыслящим человеком, идущим на компромисс и отстаивающим реально территориальную целостность Украины», – резюмировал эксперт.