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17.01.2019, Минск, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Украина, Финансы
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Киев саботирует инициативу Красного Креста по доставке пенсий жителям ЛДНР

Юристы Международного Комитета Красного Креста изучили украинское законодательство и не выявили никаких противоречий для реализации на практике предложенного организацией механизма выплаты пенсий.

Об этом в ходе заседания рабочей группы на переговорах в Минске заявил глава делегации МККК Алан Эшлиман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ответ на это переговорщики от Киева смогли лишь пригласить Эшлимана на беседу со своим руководством, что в очередной раз демонстрирует попытки политизации вопроса пенсий и социальных пособий украинской стороной, а также наличие реальной возможности решить этот проблемный вопрос в правовом поле Украины», – отметила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Также в МИД ДНР отметили, что на заседании украинская делегация снова заявила о готовности в ближайшее время обнародовать свою официальную позицию относительно практического механизма выплаты пенсий малоподвижным гражданам, предложенного ранее МККК. При этом координатор напомнил о необходимости предоставь её в письменном виде.

«Представители Украины не первый раз обещают обнародовать свою официальную позицию относительно острого социального вопроса. Ожидаем, что в этот раз и в этом году заявления украинской стороны не будут расходиться с реальными практическими действиями», – резюмировала Никонорова.

Напомним, ранее в МККК выразили готовность доставлять пенсии жителям республик Донбасса при условии согласия всех сторон конфликта и соответствующего политического решения киевского правительства.

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