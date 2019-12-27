27.12.2019, Северодонецк, Павел Егоров
 
Вооруженные силы, Грузия, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Киев сдерживает от блицкрига страх повторить позор Грузии

ВСУ готовы к наступлению на Донбасс, но если идти напролом, Украина может получить ситуацию 2008 года в Грузии.

Об этом в эфире телеканала «UA: Донбасс» заявил «глава Луганской ОГА» Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Те люди, которые пытаются подстрекать, всё-таки, к военному конфликту и говорят, что давайте мы лучше пойдём в атаку, зайдём в Луганск за три дня, хорошо – зайдут.

Да, у нас на сегодняшний день мощная армия, я ни на секунду не сомневаюсь в профессионализме наших военных. Но что будет дальше? С чего всё начиналось? С российской территории начались обстрелы.

Наши военные готовы, но если идти напролом, мы можем получить ситуацию 2008 года в Грузии. Когда была провокация, на которую ответили, и уже регулярная армия, уже официально зашли части РФ и остановились в 40 километрах от Тбилиси», – напомнил Гайдай.

«Дадим ли мы отпор той военной агрессии? Да, дадим. У нас достаточно техники, у нас достаточно подготовленные офицеры и солдаты, я многих из них знаю лично. Нет никаких сомнений, что они смогут остановить агрессию, но какой ценой?» – переживает чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть