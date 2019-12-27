Киев сдерживает от блицкрига страх повторить позор Грузии

27.12.2019, Северодонецк, Павел Егоров

ВСУ готовы к наступлению на Донбасс, но если идти напролом, Украина может получить ситуацию 2008 года в Грузии.

Об этом в эфире телеканала «UA: Донбасс» заявил «глава Луганской ОГА» Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те люди, которые пытаются подстрекать, всё-таки, к военному конфликту и говорят, что давайте мы лучше пойдём в атаку, зайдём в Луганск за три дня, хорошо – зайдут.

Да, у нас на сегодняшний день мощная армия, я ни на секунду не сомневаюсь в профессионализме наших военных. Но что будет дальше? С чего всё начиналось? С российской территории начались обстрелы.

Наши военные готовы, но если идти напролом, мы можем получить ситуацию 2008 года в Грузии. Когда была провокация, на которую ответили, и уже регулярная армия, уже официально зашли части РФ и остановились в 40 километрах от Тбилиси», – напомнил Гайдай.

«Дадим ли мы отпор той военной агрессии? Да, дадим. У нас достаточно техники, у нас достаточно подготовленные офицеры и солдаты, я многих из них знаю лично. Нет никаких сомнений, что они смогут остановить агрессию, но какой ценой?» – переживает чиновник.