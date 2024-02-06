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У Киева уже не хватает сил и средств, чтобы сдержать российскую армию, и поэтому бандеровцы начали гнать на передовую небоеспособных тыловиков.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный аналитик Михаил Жирохов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские давят с двух сторон. И у нас не хватает сил и средств, чтобы их остановить. Если россияне смогут перерезать основную трассу, которая идёт на севере, это будет близко к катастрофе», – сказал Жирохов.

Он подчеркнул, что в бой уже бросают небоеспособных инвалидов, которых до этого набирали «исключительно для тыловой службы».

«И то, что в бой, только подтверждает это. Уже неделю-две с рот материально-технического обеспечения, которые были мобилизованы с диагнозом «ограниченно годен». Из них формируют штурмовые группы, и просто кидают, чтобы хоть как-то и хоть на мгновение остановить наступление. Понятно, это эффективность таких боевых групп очень и очень низка», – подытожил эксперт.