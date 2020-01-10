10.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Туризм, Турция, Украина
Просмотров:

Киев слил прибыльные авианаправления Стамбулу и Минску

После катастрофы рейса MH17 Украина потеряла статус одного из крупных авиахабов, а запрет на пассажирские авиаперевозки в Москву привел к тому, что в РФ теперь летают с пересадкой в Минске.

Об этом в беседе на телеканале НАШ заявил Кирилл Куликов, народный депутат VI созыва, экс руководитель Бюро Интерпола Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То, что произошло с рейсом MH17… Украина бала одним из основных хабов для перелетов в Азию и перестала им быть. У нас все замерло.

Зато был построен один из самых больших аэропортов в Стамбуле. Благодаря умному решению Сени Яценюка – мы летаем в Москву через Минск и Стамбул.

Минск вообще должен плакат повестить: «Спасибо Сене, генеральному спонсору белорусских авиалиний!». Сегодня маршрут в Минск – один из самых прибыльных, Киев-Минск, Минск-Москва. В Минск у нас летает пять рейсов в день», – подытожил Куликов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть