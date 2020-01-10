Киев слил прибыльные авианаправления Стамбулу и Минску

10.01.2020, Киев, Игорь Петров

После катастрофы рейса MH17 Украина потеряла статус одного из крупных авиахабов, а запрет на пассажирские авиаперевозки в Москву привел к тому, что в РФ теперь летают с пересадкой в Минске.

Об этом в беседе на телеканале НАШ заявил Кирилл Куликов, народный депутат VI созыва, экс руководитель Бюро Интерпола Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло с рейсом MH17… Украина бала одним из основных хабов для перелетов в Азию и перестала им быть. У нас все замерло.

Зато был построен один из самых больших аэропортов в Стамбуле. Благодаря умному решению Сени Яценюка – мы летаем в Москву через Минск и Стамбул.

Минск вообще должен плакат повестить: «Спасибо Сене, генеральному спонсору белорусских авиалиний!». Сегодня маршрут в Минск – один из самых прибыльных, Киев-Минск, Минск-Москва. В Минск у нас летает пять рейсов в день», – подытожил Куликов.