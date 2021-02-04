Киев сломал последний информационный мостик в Донбасс, отключив оппозиционные каналы

04.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Закрыв оппозиционные телеканалы, украинская власть окончательно лишила себя инструмента влияния на Донбассе, где теперь будут смотреть только российское телевидение.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Телеканалы показывали, что здесь хотя бы есть возможность высказывать разную точку зрения. Плюс эти телеканалы, по сути, выполняли работу власти на Донбассе. Их там смотрели. Они по сути были мостиком для людей, которые живут на Донбассе.

Необязательно на подконтрольных территориях, и на неподконтрольных также. Теперь каналы закрыли. А что там будут смотреть? Российское телевидение. И это касается и вообще Украины. У России есть спутники”, – заключил Алексей Якубин.