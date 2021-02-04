Подпишись на рассылку
04.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Просмотров:

Киев сломал последний информационный мостик в Донбасс, отключив оппозиционные каналы

Новости Украины

Закрыв оппозиционные телеканалы, украинская власть окончательно лишила себя инструмента влияния на Донбассе, где теперь будут смотреть только российское телевидение.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

“Телеканалы показывали, что здесь хотя бы есть возможность высказывать разную точку зрения. Плюс эти телеканалы, по сути, выполняли работу власти на Донбассе. Их там смотрели. Они по сути были мостиком для людей, которые живут на Донбассе.

Необязательно на подконтрольных территориях, и на неподконтрольных также. Теперь каналы закрыли. А что там будут смотреть? Российское телевидение. И это касается и вообще Украины. У России есть спутники”, – заключил Алексей Якубин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть