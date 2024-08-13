Киев смелеет: в метро наносят знаки СВО

В Киеве произошло то, чего не бывало уже давно. Во всяком случае, так демонстративно. На одной из центральных станций метро кто-то написал в вагоне «Смерть хохлонацистам!» и поставил букву Z. Можно, конечно, сказать, что никакого особенного подвига в том не было, но это если не знать ситуацию в столице Укрорейха, где и камер понатыкано великое множество, и бдительных «патриотов» огромное количество.

Чтобы понять ее, достаточно вспомнить, как быстро вычислили замаскированного убийцу Фарион, проследив его маршрут с камер дорожного наблюдения. А тут – метро, где внимательно за пассажирами следят и изнутри вагонов, и снаружи. И все-таки человек не побоялся, написал.Именно написал, а не приклеил и сразу выскочил. Причем не в одном месте, а в двух. Произошло это, как утверждают прошляпившие его силовики, между станциями «Кловская» и «Дворец спорта». То бишь самый центр, где всегда полно народу и, значит, возможностей быть схваченным за ворот свидомитами.

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Вот, как комментирует данный факт наш старый знакомый, русский киевлянин и бывший преподаватель русской литературы Иннокентий:

«По нынешним временам для Киева – событие экстраординарное. Такое бывало только в начале СВО, когда мы думали, что российская армия в течение недели возьмет его. Потом многих переловили, другие залегли «на дно», ушли в глубокое подполье… Нет, встречались, конечно, подобные надписи и потом, но чаще всего на окраинах, где контроля особого нет. А так, чтобы в центре, да еще в метро – такого не припомню…».

Иннокентий полагает, что сей прецедент убедительно свидетельствует об изменении настроений киевлян в пользу России. И ставит его в ряд с такими фактами, как поджоги автомобилей ТЦК и ВСУ, число которых растет день ото дня. Хотя, конечно, тут не все однозначно.

«Военные авто поджигают, как я понимаю, в основном, в качестве протеста против зверской могилизации, – говорит он. – В этих акциях нередко участвуют маргиналы, не желающие отправляться на передок. Наверное, неправильно будет их называть симпатизантами РФ. Есть, конечно, и симпатизанты, но всех одной краской мазать не будем. И обольщаться не будем: мол, население поумнело до того, что появилось много пророссийских партизан. В Одессе и в Харькове – да, может быть. Но о Киеве говорить пока рановато… Все-таки явление это стало массовым после принятия драконовского мобзакона, потрясшего народ, а до той поры такие случаи были единичными».

Тем не менее, считает респондент, массовая тенденция к прозрению налицо. И не только по отношению к Зе-режиму, но и в смысле готовности принять победу России и вернуться к добрым временам, когда оба народа прекрасно уживались вместе. Что же касается Зе-своры, число ее ненавистников тоже постоянно увеличивается.

«Да и как оно может не расти, если по городу шастают полицаи и банды в камуфляже, которые хватают, избивают и тащат на убой? Вон, сегодня я видел в метро – там стояло штук восемь мордоворотов, документы проверяли, зыркали во все стороны, ища новых жертв. Приметили и схватили щупленького паренька в очках. Ударили и потащили в свою машину, чтобы на фронт отправить. И такое творится повсеместно. Потому-то и растет число людей, думающих, что пусть уже поскорее приходит Россия, и они с ней нормально уживутся. Это заметно даже на улицах – появилось очень много русскоязычных. Говорят громко, не стесняются. Оно и понятно: так уже надоело людям постоянное унижение перед бандеровцами, которые топчут их достоинство. Вот недавно, к примеру, на Майдане была устроена минута молчания в честь «героев ВСУ». И всех, кто там был, заставили бухнуться на колени. Двое не встали – так их схватили, затолкали в автозак и увезли неизвестно куда. Тоже, скорее всего, на «мясные штурмы»…».

Все это происходит на фоне дичайшего роста цен при сохранении нижайшего уровня зарплат и пенсий. Никакой индексации их не предвидится, наоборот. Кабмин Шмыгаля вознамерился их заморозить на три года, как и прочие соцвыплаты. А ведь их получатели и без того находятся на грани голодания.

«Приведу лишь один пример, – возмущается Иннокентий. – Мы, пенсионеры, питаемся очень скромно. Хотя оба заслуженные учителя. Хорошо, дети помогают, иначе бы по мусорникам побирались… Так вот, моя жена пошла в магазин купить капусту, увидела ее и – заплакала. Кочан, представляете, 80 грн! Самый дешевый ингредиент для самого дешевого супа! Ну и соответственно все остальное, можете себе представить… И это в некогда благодатной сельскохозяйственной стране! Единственное, что утешило – продавщица слушала какое-то русское радио. Это было настолько необычно, что супруга тоже встала рядом послушать, потом еще несколько человек. И вдруг захлопали, не испугались! Это факт, я думаю, символический…».