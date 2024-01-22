Киев снабжает террористов всего мира американскими гранатомётами и дронами – Лавров в ООН

Константин Серпилин.  
22.01.2024 23:52
  (Мск) , Нью-Йорк
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Нацизм, Общество, ООН, Политика, Россия, США, Украина


Безумная многолетняя накачка вооружением полностью коррумпированного режима Зеленского привела к утечкам оружия такого масштаба, что это были вынуждены признать даже в Пентагоне.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Безумная многолетняя накачка вооружением полностью коррумпированного режима Зеленского привела к утечкам оружия такого масштаба,...

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«В стремлении максимально нажиться на конфликте, ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Западом оружия на чёрном рынке. В даркнете можно найти достаточно подобных объявлений. Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь рука руку моет.

Один из последних примеров – это переданные Киеву американские винтовки М16, которые любой желающий может купить по объявлению в сети за криптовалюту. Оружие попадает в руки террористических группировок и расползается по Африке, Ближнему Востоку и даже Латинской Америке, что ещё больше раскачивает и без того нестабильные регионы мира», – заявил Лавров.

Он отметил, что ситуация достигла таких масштабов, что замалчивать её не получается.

«Даже США пришлось признать проблему, и в недавнем докладе Пентагона говорится об утечке оружия, предназначенного для ВСУ на сумму, превышающую 1 миллиард долларов. Но, я уверен, это скромная оценка. 40 тысяч единиц вооружения, включая дроны и гранатомёты, просто не успели учесть, так как инвентарные описи не велись.

Сейчас американские проверяющие, как я понимаю, поехали в Киев посмотреть на месте, как обстоят дела. Желаем им успехов», – подчеркнул министр.

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