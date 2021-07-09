Киев снова стягивает войска на Донбасс – МИД РФ

Киев снова стягивает войска на Донбасс – МИД РФНовости Украины
Украина продолжает стягивать войска к линии разграничения на Донбассе и саботирует выполнение Минских договоренностей.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам дипломата, украинские власти снова пытаются подменить смысл договоренностей, заменить их другими форматами, а также продолжают нарушать собственную Конституцию, ограничивая права русскоязычных граждан.
«Все это демонстрирует, что Украина осознанно заводит процесс урегулирования в тупик. Делает это намеренно, целенаправленно и последовательно. Тем временем Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и ужесточать экономическую и гуманитарную блокаду региона, ухудшая и без того тяжелое положение его жителей», – сказала представитель МИДа.
Она добавила, что украинские власти не выполняют не только договоренности по Донбассу и международные обязательства, но и нормы собственного внутреннего законодательства.
«Это подтверждают исследования ряда украинских центров, приуроченные к 25-летию Конституции Украины, которое отмечалось на прошлой неделе. По их оценкам, из 161 статьи Основного закона, систематически нарушаются 125, игнорируются гарантии использования и защиты русского и других языков, попираются права нацменьшинств, запрет на вмешательство в религиозные дела, положения о защите частной собственности и личной неприкосновенности», – заявила Захарова.
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