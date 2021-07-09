09.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Киев снова стягивает войска на Донбасс – МИД РФ

Новости УкраиныУкраина продолжает стягивать войска к линии разграничения на Донбассе и саботирует выполнение Минских договоренностей....

Украина продолжает стягивать войска к линии разграничения на Донбассе и саботирует выполнение Минских договоренностей.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, украинские власти снова пытаются подменить смысл договоренностей, заменить их другими форматами, а также продолжают нарушать собственную Конституцию, ограничивая права русскоязычных граждан.

«Все это демонстрирует, что Украина осознанно заводит процесс урегулирования в тупик. Делает это намеренно, целенаправленно и последовательно. Тем временем Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и ужесточать экономическую и гуманитарную блокаду региона, ухудшая и без того тяжелое положение его жителей», – сказала представитель МИДа.

Она добавила, что украинские власти не выполняют не только договоренности по Донбассу и международные обязательства, но и нормы собственного внутреннего законодательства.



«Это подтверждают исследования ряда украинских центров, приуроченные к 25-летию Конституции Украины, которое отмечалось на прошлой неделе. По их оценкам, из 161 статьи Основного закона, систематически нарушаются 125, игнорируются гарантии использования и защиты русского и других языков, попираются права нацменьшинств, запрет на вмешательство в религиозные дела, положения о защите частной собственности и личной неприкосновенности», – заявила Захарова.

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