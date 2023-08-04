Киев собирает силы для новой мясорубки на Запорожском направлении

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Киев готовится к новой попытке наступления, и стягивает на Запорожское направление войска и технику.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил блогер Роман Донецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Части офицеров ВСУ и СБУ отменили очередные отпуска – сказали, что не должны отлучаться, пребывать в готовности, и не покидать ППД. Это говорит о том, что они готовят очередную попытку наступления и сосредотачивают силы. Также есть информация, что они подтягивают войска, артиллерию, увеличивают группировку на Запорожском направлении», – сказал Донецкий.

Он подчеркнул, что у Киева всё ещё есть крупные резервы для нескольких месяцев кровавого наступления.

«Всего в ВСУ под ружьём около миллиона военнослужащих. Около ста тысяч на западной Украине, это их резерв. Остальные разбросаны по всей стране. Запорожское направление, в первой линии их много, они проводят ограниченные штурмовые мероприятия. Вообще, тысяч до двухсот они на «югах» собрали. До августа они точно ещё будут пытаться наступать. Собрали они много. Сейчас в бой пошли резервные корпуса. До их исчерпания они будут продолжать… даже не знаю, как это назвать. Это уже не наступление, а просто бросание людей и техники просто лбом об стенку», – подытожил он.