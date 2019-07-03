Киев собирается нагреть Красный Крест на 60 миллионов евро

03.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина собирается выпросить у Красного Креста баснословную сумму денег для якобы восстановления моста в Станице Луганской.

Однако какие-либо проекты строительства и финансовые расчеты Киев предоставлять отказывается.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они (ВСУ и Народная милиция ЛНР – прим. ред.) отошли на расстояние километр от центральной точки – от моста на пункте пропуска Станицы Луганской. Вопрос – где они до этого стояли, не обсуждается. Где бы они не были внутри этой окружности – они все вышли за её пределы, там сейчас никаких военных нет. Но там остаётся инфраструктура пункта пропуска, на котором люди пересекают линию разграничения. И вчера в Минске была одна из серьёзных тем – обсуждение дальнейшей судьбы этого моста.

Когда в процессе разведения господин Кучма посетил этот мост, он разговаривал там с людьми и пообещал им, что мост будет отремонтирован на средства международного Красного Креста, называл сумму в 60 миллионов евро. У меня такое ощущение, что этот мост хотят отлить из золота.

Когда в Минске задали вопрос – о чём идёт речь, мы не услышали абсолютно ничего вразумительного. Никакого ответа не было, проекта нет. Есть просто какая-то энная сумма, которую собирают в лучших традициях украинской политики», – отметил министр.

Владислав Дейнего подчеркнул, что проект этого моста, подготовленный непосредственно Красным Крестом, существует давно, однако Киев саботировал его реализацию.

«Международный комитет Красного Креста ещё в 2017 году подготовил проект этого моста, мы его согласовали, 2 года пытались добиться от Украины разрешения для Красного Креста, чтобы он приступил к реализации этого проекта. Были определены подрядчики. Этот тендер выиграло наше предприятие, которое должно было выполнять ремонт. И 2 года Украина отказывается даже обсуждать этот вопрос», – резюмировал министр.