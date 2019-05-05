Киев собирается возвращать Крым по «донбасскому сценарию»

05.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Наилучший вариант возвращения Донбасса в состав Украины – это миротворческая миссия с учётом ошибок «хорватского сценария», Приднестровья и Грузии под мандатом ООН, опыт которой позже можно применить и для «деоккупации» Крыма.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявил заместитель министра по делам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда впервые начались разговоры о миротворческой миссии, это было предложение Украины, и мы, наше министерство активно в этом принимало участие, выезжали, знакомились, хорваты к нам приезжали, мы с ними общались, сербы – то есть, мы на самом деле искали решение вопроса, ибо, например, мы общались с Грузией и считали, и сами представители власти Грузии говорили, что: «Мы сделали много ошибок, мы вот это неправильно сделали, это», – очень помогли. Мы общались с Молдовой, властью Молдовы: Приднестровье, как это происходило и так далее. То есть, мы пробовали искать – это лучший вариант.

Причём, я вам больше скажу, что вариант в 2017 году был очень показательным, он был в чём-то переломный, потому что, фактически, уже в 17 году стало понятно, что ОРДЛО будет всё-таки, таким вариантом, процентов на 80. И тогда, как ни парадоксально, на первый план вышел Крым.

И тогда очень активно мы начали поднимать этот вопрос на мировом уровне: в ООН, международные суды, в том числе, ООНовские – где именно нарушение прав крымчан и преследование крымскотатарского народа было нашим иском. И, фактически, это мы озвучивали, и имеем надежду на это, что освобождение Крыма произойдёт, фактически, по алгоритму, который будет применён в Донбассе», – рассказал заместитель министра.