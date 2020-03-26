26.03.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Киев сорвал очередные переговоры по разведению сил




Очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе завершилась безрезультатно из-за позиции Киева, срывающего договорённости по разведению сил.

Об этом в официальном заявлении сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление представителя Украины в политической группе о якобы невозможности достигнуть и письменно зафиксировать договоренности в рамках Контактной группы из-за того, что ее заседание будет проходить в режиме видеоконференции, не выдерживает никакой критики.

По сути, господин Резников в очередной раз подтвердил, что Киев абсолютно не заинтересован в мирном урегулировании – украинской стороне гораздо важнее и, очевидно, выгоднее искать тысячу и одну причину уйти от своих обязательств по Минским соглашениям, вместо того, чтобы сосредоточиться на поиске возможностей вернуть мир в Донбассе.

К тому же, стоит вспомнить, что именно из-за Алексея Резникова и его неудовлетворительного состояния здоровья вчера не состоялась онлайн-встреча группы по политическим вопросам. При этом пообщаться с журналистами и наполнить медиа-пространство деструктивными заявлениями господину Резникову оказалось вполне по силам», – возмутилась Никонорова.

Глава МИД ДНР подчеркнула, что в урегулировании любых, даже самых острых и непростых конфликтов, самое важное – это наличие у обеих сторон воли и добросовестного стремления решить возникшие противоречия, и призвала Киев начать реализовывать достигнутые в Минске договорённости.

Однако, как сообщил в своём Telegram-канале советник главы ЛНР Родион Мирошник, некоторые представители Украины использовали пандемию как предлог – для того, чтобы вовсе не явиться на переговоры, даже в видеоформате.

«Леонид Кучма не смог принять участие в заседании Контактной группы проводимой по видеосвязи, потому что входит в группу риска по заболеванию коронавирусом. 81 год все же…

Так объяснили его отсутствие в эфире представители ОБСЕ.

А я и не знал, что коронавирус уже и через интернет передаётся», – удивился Мирошник.

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