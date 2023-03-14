Киев совершил новый теракт в Запорожской области против местного руководителя

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В Мелитополе Запорожской области совершено покушение на руководителя муниципального предприятия.

Об этом сообщает Администрация области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уточняется, что в 18:40 в Мелитополе прогремел взрыв, был взорван автомобиль, принадлежавший руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу.

«В результате взрыва автомобиля пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Пострадавшие госпитализированы. Причиной подрыва стало самодельное взрывное устройство», – говорится в сообщении.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что взрыв автомобиля произошёл в районе рынка на ул. Кирова.

По предварительным данным, сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

«Ранее карательные структуры режима Зеленского сливали данные Ткача в публичный доступ, называя его «предателем» за сотрудничество с Россией. При этом украинские информационные помойки утверждают, что взорван Дмитрий Кучерков – сотрудник пожарной службы», – написал Рогов в своём тг-канале.