14.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Происшествия, Украина, Экология
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Киев спас дождь – Чернобыльский пожар пошел на убыль




В Чернобыльской зоне под Киевом, где долгое время пылал лесной пожар, ситуация начала стабилизироваться.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что по на 14 апреля в зоне отчуждения подразделениями ГосЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории пяти лесничеств.

«Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами», – сообщает пресс-служба.

Утверждается, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Стоит отметить, что с утра в Киевской области пошел дождь (к обеду пошел снег), который способствовал тушению пожара, о чем, впрочем, в ГосЧС сообщать не стали.

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