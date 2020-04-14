Киев спас дождь – Чернобыльский пожар пошел на убыль
В Чернобыльской зоне под Киевом, где долгое время пылал лесной пожар, ситуация начала стабилизироваться.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отмечается, что по на 14 апреля в зоне отчуждения подразделениями ГосЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории пяти лесничеств.
«Открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами», – сообщает пресс-служба.
Утверждается, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Стоит отметить, что с утра в Киевской области пошел дождь (к обеду пошел снег), который способствовал тушению пожара, о чем, впрочем, в ГосЧС сообщать не стали.
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