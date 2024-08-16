Киев спешит: кейс украинской войны закрывается

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Сдержанная, а порой и критическая реакция западных СМИ на вторжение Украины в Курскую область свидетельствует о том, что в мировых элитах созрел консенсус о завершении конфликта.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видимо, они до конца не знали. Потому что, если бы они знали и были бы готовы к этому, подача материала в западной прессе была бы другой. Она была бы более оптимистичной, духоподъемной и победоносной, а она такой не оказалась», – сказал эксперт.

«Это что означает? Что все-таки они готовятся к закрытию этого кейса войны в Украине, вывода, перехода на какие-то дипломатические штучки-дрючки. Это не только Запад – Китай, понятно, Бразилия и так далее. Второй момент. Посмотрите, вчера FT вышел со статьей, где написано, что любая администрация США, при победе любого кандидата будет склонять Украину к переговорам. Поэтому мы спешили до 5 ноября решить этот вопрос», – заявил Карасев.