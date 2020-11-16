Киев спровоцировал коронавирусный сепаратизм

16.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Решение Кабинета Министров Украины о введении нового карантина спровоцировало неповиновение со стороны регионов и, как следствие, вспышку сепаратизма по всей стране.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорил, что если будет введён новый карантин – будут забастовки и протесты. Так и случилось. Но мало того, что протесты и забастовки от предпринимателей – города и регионы отказались выполнять постановление Кабинета министров. Около 12 городов сказали: «Нет, мы не будем этого делать». Шесть городов это сделали активно. Полиция многих штрафовала, но во многих городах работали общепиты, как минимум», – сказал он.

Также Виктор Скаршевский добавил, что своим решением Кабинет министров Украины провоцирует массовый рост сепаратизма по всей стране.

«И получается следующим образом: правительство своим непродуманным решением стимулирует сепаратистские настроения, когда местные органы власти не подчиняются центральным органом власти. А это очень опасно, даже если эти решения центральной власти логически необоснованные и необдуманные», – добавил эксперт.