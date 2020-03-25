Киев срывает договоренности по Консультативному совету в Минске

25.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинская сторона под мнимыми предлогами сорвала создание Консультативного совета в рамках минского процесса урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом у себя в Telegram-канале написал близкий к бывшему куратору украинского направления Владиславу Суркову руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина опять срывает договоренности. Этого и следовало ожидать. Подписания документов о создании т.н. «Консультативного совета» сегодня не ожидается. Коронавирус «ставит на паузу» процесс мирного урегулирования. Надолго? Посмотрим. А пока все стороны делают вид, что сожалеют», – написал Чеснаков.

В то же время вице-премьер-министр, «министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников в комментарии «Зеркалу недели» заявил, что никакие договорённости и не могли быть согласованы, поскольку из-за эпидемии коронавируса переговоры проходят в формате видеосвязи.

«ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются», – сказал Резник

«По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины», – уточнил чиновник, добавив, что подгруппы работают со вторника и продолжат работу до четверга включительно.