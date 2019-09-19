Киев срывает «Минск» в надежде на «развал России»

19.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Срыв очередного заседания – запланированная Киевом акция по затягиванию времени.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, историк и политолог Владимир Корнилов напомнил, что глава МИД Украины Вадим Пристайко признался, что Украина изначально дала согласие, а потом отказалась.

«То есть они каждый день заявляют, подписывают, согласовывают, потом не выполняют, потом в чём-то ещё обвиняют Россию. Иногда в один и тот же день звучат прямо противоположные заявления», – добавил эксперт.

Гендиректор «Мосфильма», кинорежиссёр Карен Шахназаров объяснил стратегию этой возни ставшей популярной после майдана нездоровой украинской тенденцией ждать развала России.

«Наши украинские младшие братья, они потому и младшие, что немного наивные, верят и ждут, что Россия развалится, и всё решится. И Запад ещё даст денег – это вторая постоянная иллюзия, в которую люди искренне верят. Я думаю, что и сами, кто управляет Украиной, в это серьёзно поверили, а значит нужно тянуть время», – сказал режиссер.

«Это поразительно! Сама Украина уже наполовину развалилась, но, действительно, ждут, что это случится! …Друзья, не ждите этого! Россия не развалится», – подчеркнул Шахназаров.

Главред немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский заявил, что самым разумным решением было бы признание республик Донбасса, которые продолжают держать удар, пока Киев «тянет время», поскольку Украина не пойдёт ни на какие мирные соглашения.

Студия связалась с спецпредставителем ЛНР в Минске Родионом Мирошником, который рассказал, что представитель Украины в Минске экс-президент Кучма пытался обойти необходимость любой фиксации в минском формате обязательств по формуле Штайнмайера.

«Изначально говорилось: ну как же, в Нормандском формате уже всё согласовали, поэтому зачем нам это нужно? Логичный был ответ, что дважды и на саммите Нормандского формата вопрос по формуле Штайнмайера был согласован, но, тем не менее, Украина ничего не выполнила. В итоге, когда уже были прижаты к стенке, то Украина заявила о том, что они не готовы выполнять формулу Штайнмайера, а именно «особый статус», фиксации его в Конституции и дальнейшей реализации политического трека», – рассказал Мирошник.