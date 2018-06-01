01.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Киев срывает второй этап обмена пленными

Украинская сторона только на словах готова провести второй этап обмена пленными, реальных же шагов с её стороны так и не было предпринято.

Об этом заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пресс-службе омбудсмена ДНР отметили, что на последнем заседании гуманитарной подгруппы в Минске обсуждались пять ключевых вопросов повестки дня: подписание Декларации о запрете пыток в отношении пленных, обмен в формате «всех установленных на всех установленных», поиск лиц, пропавших без вести, строительство моста в Станице Луганской и передача осужденных, изъявивших желание отбывать наказание в пенитенциарных учреждениях на территории Украины.

«Господином Фришем был предоставлен новый вариант Декларации об осуждении любых форм пыток, жестокого обращения, сексуального насилия и угроз применения насилия в отношении лиц, заключенных под стражу в связи с конфликтом. Мы готовы были ее подписать, поскольку руководствуемся принципами гуманности и осуждаем пытки, но, к сожалению, украинская сторона отказывается подписать документ. Это в очередной раз является доказательством того, что представители Киева не намерены прекращать применение пыток к лицам, удерживаемым на территории Украины», – сказала Морозова.

Во время обсуждения вопроса обмена пленными в формате «всех установленных на всех установленных» республики в очередной раз подтвердили полную готовность к скорейшему освобождению людей, в отличие от украинской стороны, которая лишь в своих заявлениях готова провести обмен, однако реальных шагов все еще не было сделано.

«Мы до сих пор не можем добиться официальной позиции по вопросам, оставшимся открытыми после проведения обмена 27 декабря, а именно: деление лиц на категории; освобождение граждан иных государств, которые были связаны непосредственно с Республиками, а некоторые являются их гражданами; возврат документов, а также определение процессуального статуса освобожденных ранее.

Никакая работа с украинской стороны не была проведена, что абсолютно не дает возможности даже приблизиться к проведению второго этапа обмена, наоборот, отдаляет нас от этого. Затягивание обмена происходит полностью по вине представителей Украины. Хочу отметить, что с момента проведения последнего обмена по факту уже прошло полгода, и мы за это время не продвинулись далее, поскольку украинская сторона каждый раз придумывает все новые увертки», – заявила омбудсмен ДНР.

На встрече также обсуждался вопрос передачи на украинскую территорию лиц, которые были осуждены до начала конфликта и находятся в учреждениях, исполняющих наказания Донецкой Народной Республики.

«Хочу отметить, что с предыдущим Омбудсменом Украины у нас была налажена связь, мы регулярно осуществляли передачу заключенных на территорию Украины для дальнейшего отбывания наказания. После назначения нового полномочного представителя работа по данному вопросу полностью остановилась по непонятным причинам. Все контакты для связи со мной у уполномоченного должностного лица есть, с назначением нового представителя нами была повторно выслана контактная информация. Эти данные мы предоставляли неоднократно, однако украинская сторона не выходит с нами на связь для решения вопроса передачи осужденных.

Очередная группа лиц, изъявивших желание отбывать наказание на территории Украины, нами давно подготовлена, но из-за того, что представители Киева не идут на контакт, процесс стоит на месте», – сообщила Морозова.

Она также рассказала о причинах того, почему переговорщикам не удалось продвинуться в обсуждении поиска лиц, пропавших без вести.

«Это связано с тем, что женская половина украинской делегации за полгода посетила переговоры всего три раза, не смотря на то, что встречи проходят два раза в месяц. Все те договоренности, которые были достигнуты ранее на переговорах, опять остаются неясными, потому что у представителей Украины явно разнятся мнения и позиции по данному вопросу. Одни ведут диалог в конструктивном русле, а другие, которые бывают довольно редко, вносят полный деструктив в обсуждение механизма поиска лиц, без вести пропавших», – подчеркнула Морозова.