Киев стремительно теряет контроль над регионами

27.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

После региональных выборов, которые прошли на Украине, будут усиливаться местные элиты, а центральная власть терять свои позиции.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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По его словам, факт номер один по итогам выборов заключается в масштабном поражении партии власти.

«Оно связано с тем, что у населения сложился высокий уровень ожиданий по итогам этой «зеленой» волны, которая резко нахлынула на украинское политическое поле и смела конкурентов на прошлых президентских выборах. Эта волна не могла не выдохнуться. Сегодняшние выборы подвели под ней черту. Она сошла на нет. Люди более трезво оценили работу Зеленского и его партии и пришли к выводу, что ничего полезного для страны и людей они не делают», – сказал Погребинский.

Он полагает, что страна после «зеленой волны» возвращается к старой привычной системе, когда на Востоке и Юге доминирует одна партия, а на Западе – другая.

«Сейчас на Юго-Востоке это ОПЗЖ Медведчука, а на Западе Порошенко удалось стать главной партией», – заявил собеседник издания.

Он считает, что Украину ожидает «усиление региональных элит и внутреннее напряжение как между регионами и центром, так и между западными регионами и восточными».

Также эксперт говорит, что налицо отчетливая тенденция к регионализации.

«Лучше всего было бы прямо сейчас по итогам этих выборов перейти к федерализации, внести изменения в Конституцию и благополучно сохранить страну. Но такое трудно себе представить», – подчеркивает эксперт.

При этом он согласен, что региональные элиты будут усиливаться, а центр терять властные рычаги.