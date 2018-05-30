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Киев стремится уничтожить жителей Донбасса как своих врагов
Украина проигнорировала предложение ДНР включить окрестности Донецкой фильтровальной станции в перечень пилотных участков для разведения сил и средств из-за желания получить контроль над стратегическим объектом.
Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Фильтровальная станция – важный инфраструктурный объект как для нашей стороны, так и для территорий республики, которые временно контролируются Украиной. Все жители Донбасса являются врагами для Киева, на чьей бы территории они ни проживали, поэтому мы наблюдаем такое к ним отношение», – сказал депутат.
По его словам, интересы местных жителей украинскую сторону не волнуют.
«Украинские представители много раз высказывали мнение о том, что Донбасс им нужен только как территория, а люди, выступившие против нацистского режима, им не нужны», – отметил Бердичевский.
Также парламентарий пояснил, что создание сложной гуманитарной ситуации в Донбассе является частью стратегических планов так называемой ООС.
Метки: Владислав Бердичевский, Донецкая фильтровальная станция, конфликт в Донбассе
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