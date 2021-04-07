Киев строит антироссийские козни в Пакистане

07.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые за девять лет отправился с официальным визитом в Пакистан. Но в налаживание отношений между двумя странами неожиданно вмешалась Украина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что в начале апреля посол Украины в Исламабаде Маркиян Чучук встретился с начальником генштаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой (см. заглавное фото). Стороны «обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества — в частности, взаимодействие в сфере обороны, военную подготовку вооруженных сил двух стран и военно-техническое сотрудничество».

Кроме того, Баджву пригласили в Киев, рассчитывая, что пакистанский главком посетит намеченные на 27–30 апреля в украинской столице Международную специализированную выставку «Оружие и безопасность-2021» и Международный авиакосмический салон «Авиасвит-XXI». Пакистанский генерал подтвердил готовность посетить Киев с первым за время украинской независимости визитом такого уровня, сообщив, что его страна будет развивать отношения с Украиной «по всем направлениям».

Эксперты говорят, что активизация контактов, особенно в военной сфере на фоне обострения в Донбассе может считаться антироссийским шагом.

«Украина имеет длительную, но неравномерную историю ВТС с Пакистаном. В 1990-е годы контракт на поставку 320 танков Т-80УД пакистанской армии стал спасительным для украинского ВПК. После этого сотрудничество сводилось к эпизодическим контрактам. Сегодня Пакистан как страна с развивающейся программой ракетных вооружений и значительными военно-промышленными амбициями заинтересована в сотрудничестве с Украиной.

Однако активизация таких контактов на фоне обострения ситуации в Донбассе может быть воспринята как недружественный шаг в отношении России», – говорит заместитель директора Центра комплексных европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

В свою очередь директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко считает, что предстоящий визит пакистанского главкома в Киев вполне укладывается в логику новой «восточной дипломатии» Украины.

«Президент Владимир Зеленский только что побывал в Катаре, анонсирована его поездка в Турцию. На этом фоне стремление Киева перезагрузить украино-пакистанские отношения выглядит многоходовой геополитической комбинацией, а не просто попыткой оживить ВТС. Выбор Киевом новых приоритетов в восточной политике обусловлен тем, что Пакистан, Турция и Катар способны играть роль ограничителей влияния Москвы на Кавказе, в Средней Азии и Афганистане», — отмечает Серенко.