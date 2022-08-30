Киев теряет всякий интерес к заукраинцам Крыма, стоит им пересечь границу

30.08.2022  18:42 (Мск), Киев
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм
Новости Украины

В «Краевой раде украинцев Крыма» констатируют потерю интереса к заукраинским крымчанам, как только они перебираются на подконтрольную Украине территорию и перестают быть «угнетенными оккупацией».

В целом у правящего режима нет стремления мобилизоваться в вопросах имплементации им же принятых решений – они теряют актуальность к моменту документального оформления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В «Краевой раде украинцев Крыма» констатируют потерю интереса к заукраинским крымчанам, как только они...

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На пресс-конференции в Киеве один из основателей «Краевой рады украинцев Крыма» Андрей Щекун посетовал, что с 2014 года власти не решили вопрос обеспечения крымчан жильем, хотя нужно было лишь принять госпрограмму и найти земельные участки.

«Мы обошли все коридоры всех государственных институтов Украины с 2014 года, мы внесли очень много предложений по решению проблем жилья, создали кооператив «Крымское село», зарегистрировали его юридически. Но на сегодняшний день мы видим, что государство не готово реагировать на жилищные проблемы крымчан. В период войны этот вопрос вообще отошёл в небытие, и нет на сегодняшний день в государственном понимании того, что социальная защита внутреннее перемещённых лиц – вопрос актуальный для эффективной деоккупации Крыма», – посетовал Щекун.

По его словам, в поселке Пуща-Водица под Киевом около 200 перебравшихся на Украину крымчан продолжают ждать решения жилищной проблемы. И ожидание уже становится трендом государственного управления.

«К сожалению, мы очень, очень медленно продвигаемся в утверждении принятых решений, и, к сожалению, они теряют актуальность, – отметил Щекун. – Только в этом году, буквально сейчас, ко дню независимости Украины, президент Зеленский инициировал и утвердил указ о создании Конституционного совета по вопросам деоккупации Крыма. Но это предложение было выдвинуто и утверждено ещё в сентябре 2016 года.

На самом деле это не новость – это реалии невыполненных законодательных актов с 2016 года. Только в 2022 году этот консультационный совет должен появиться. Это говорит о неэффективности государственной политики, о том, что нужно было делать гораздо раньше в вопросах и продвигаться намного быстрее и мобильней в защите территориальной целостности Украины», – переживал украинец.

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